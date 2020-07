Des Russes arrêtés suspectés d'« actes de terrorisme »

Les 32 Russes arrêtés au Bélarus sont suspectés d'y avoir préparé des 'actes de terrorisme' à l'approche de la présidentielle, ont annoncé jeudi les autorités bélarusses. Ils appartiennent au groupe militaire privé Wagner, jugé proche du Kremlin.

'Les personnes arrêtées sont suspectées de préparation d'actes de terrorisme sur le territoire du Bélarus', a indiqué à la presse le secrétaire d'Etat du Conseil de sécurité national, Andrei Ravkov. Par ailleurs, quelque 170 autres suspects potentiels sont encore recherchés. 'Selon certaines informations, ils étaient jusqu'à 200', a-t-il ajouté.

M. Ravkov s'exprimait à l'issue d'une réunion avec les candidats à la présidentielle et leurs représentants pour les informer des 'menaces' pesant sur le pays à l'approche du scrutin du 9 août. L'autoritaire président Alexandre Loukachenko vise un sixième mandat mais fait face à une mobilisation inhabituelle en faveur de l'opposition.

Provocations

Selon certains des candidats, M. Ravkov a mis en garde contre d'éventuelles 'provocations lors d'évènements publics de masse' en lien avec le scrutin. La principale concurrente de M. Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaïa, a exclu d'annuler ses rassemblements de campagne, qui attirent des foules jamais vues au Bélarus.

'Tous nos évènements auront lieu, les mesures de sécurité seront cependant renforcées avec des détecteurs de métaux', a-t-elle dit. 'La responsabilité d'assurer la sécurité repose sur l'Etat', a-t-elle dit.

L'ambassadeur russe à Minsk doit, selon les médias russes, se rendre au ministère bélarusse des Affaires étrangères dans l'après-midi de jeudi. Moscou n'a pas commenté ces arrestations.

Tensions

Historiquement alliés, la Russie et le Bélarus entretiennent des relations toujours plus tendues depuis fin 2019. Le président Loukachenko a accusé en particulier Moscou de vouloir réduire son pays à l'état de vassal et de s'ingérer dans le scrutin du 9 août.

Les personnes arrêtées mercredi seraient, selon Minsk, des hommes du groupe Wagner, une organisation réputée proche du Kremlin et suspectée d'envoyer des mercenaires sur des terrains d'interventions étrangers, comme l'Ukraine, la Libye, ou la République centrafricaine, auxquels Moscou ne veut pas être officiellement associé.

Loukachenko a plusieurs fois accusé des pays étrangers, en particulier occidentaux, de vouloir 'déstabiliser' la situation à l'approche d'élections. Fin juin, il avait accusé la Russie et la Pologne d'ingérence dans la présidentielle du 9 août

Depuis son arrivée au pouvoir en 1994, aucune opposition n'a pu émerger et nombre de ses chefs de file ont été emprisonnés. La campagne électorale actuelle a été galvanisée par l'arrivée de nouveaux visages. Alexandre Loukachenko fait face en particulier à Svetlana Tikhanovskaïa qui a remplacé au pied levé son mari, un vidéo-blogueur emprisonné en mai au moment où il gagnait en popularité.

