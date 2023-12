Des centaines d'évacuations dans le nord-est inondé de l'Australie

Plus de 200 personnes ont été évacuées dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord-est de l'Australie à cause d'inondations qui ont coupé des routes et repoussé des crocodiles vers des villes. Des hélicoptères de l'armée ont été envoyés pour secourir les habitants.

L'Etat du Queensland est frappé par des vents violents et des précipitations torrentielles après le passage d'un cyclone tropical. De nouvelles pluies étaient attendues dans la journée de lundi.

Neuf personnes, dont un jeune patient de sept ans, se sont réfugiées sur le toit d'un hôpital à Wujal Wujal, un village peuplé en grande partie d'Aborigènes à la pointe nord-est de l'île. 'Nous savons que ces personnes sont dans une situation désespérée', a déclaré une

Ville de Cairns encerclée

Le village de 300 habitants est désormais 'une mer d'eau sale et de boue', a-t-elle ajouté. Des crocodiles, repoussés par les crues, ont été repérés à Wujal Wujal et dans plusieurs localités des environs.

La ville de Cairns, 150'000 habitants, a été presque encerclée par les eaux, qui se sont déversées sur les principales autoroutes menant à cet important centre touristique proche de la grande barrière de corail. L'aéroport a été submergé.

'Ce niveau de précipitations est sans précédent', a déclaré lundi le premier ministre du Queensland, Steven Miles. 'Nous avons déployé littéralement tous les bateaux que nous pouvions trouver à Cairns pour évacuer les personnes qui ne pouvaient pas le faire elles-mêmes', a-t-il ajouté.

/ATS