Des diplomates rendent hommage à l'opposant russe assassiné Nemtsov

Une trentaine de diplomates occidentaux se sont recueillis jeudi à Moscou sur le lieu de l'assassinat de l'opposant Boris Nemtsov. Ce dernier avait été abattu en 2015, il y a dix ans jour pour jour, de plusieurs balles dans le dos à quelques mètres du Kremlin.

'Boris Nemtsov incarnait l'espoir des Russes à l'époque (...). Il était un des champions de la liberté civile, de la démocratie et des droits humains ici en Russie', a déclaré à l'AFP l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou, Alexander Graf Lambsdorff, après avoir déposé des oeillets rouges à l'endroit où avait été tué l'opposant.

Une gerbe composée de fleurs aux couleurs de l'Union européenne y a également été déposée, lors de cette cérémonie qui s'est déroulée sous haute surveillance policière, selon un journaliste de l'AFP présent sur place.

Malgré les intimidations

Au même moment, plusieurs Moscovites ont apporté des fleurs sur ce mémorial improvisé, entretenu depuis 2015 par des bénévoles malgré les intimidations des autorités et le fait qu'il soit régulièrement balayé par les services municipaux.

Le 27 février 2015, Boris Nemtsov, 55 ans, l'un des principaux opposants au président Vladimir Poutine, avait été abattu de quatre balles alors qu'il marchait sur un pont avec son épouse à proximité de la place Rouge et du Kremlin.

'Le seul endroit de résistance à Moscou'

'C'est le seul endroit de résistance actuellement à Moscou', a assuré à l'AFP Tatiana, retraitée de 71 ans, en ajoutant espérer qu'une plaque commémorative soit posée sur ce pont.

'Je ne pouvais pas ne pas rendre hommage aujourd'hui à un tel homme politique que notre pays a perdu', a souligné, pour sa part, Egor, historien de 23 ans, venu avec un bouquet d'oeillets blancs et qui n'a lui non plus pas donné son nom.

Commanditaire jamais identifié

Les soutiens de Boris Nemtsov ont accusé le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov d'avoir donné l'ordre, ce qu'il a toujours nié. Cinq Tchétchènes ont néanmoins été condamnés pour ce meurtre, sans que le commanditaire n'ait jamais été officiellement identifié.

Politicien libéral en vue pendant les années 1990, un temps pressenti pour succéder à Boris Eltsine à la place de Vladimir Poutine, Boris Nemtsov était ensuite devenu un opposant farouche à ce dernier.

Opposé à l'annexion de la Crimée

Il s'était notamment opposé à l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, et au soutien militaire du Kremlin aux séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.

M. Nemtsov était également un proche d'Alexeï Navalny, devenu à partir du milieu des années 2010 le principal opposant à Vladimir Poutine, avant de mourir en détention en février 2024 dans des circonstances troubles.

/ATS