Des drones ukrainiens abattus près de Moscou et Briansk

La Russie a déjoué des attaques nocturnes de drones ukrainiens dans les régions de Moscou et de Briansk, ont affirmé les autorités russes tôt lundi. Les attaques de drones contre le territoire russe se sont multipliées ces dernières semaines.

Lundi, 'les forces de la défense aérienne du district de Lioubertsy [au sud-est de la capitale russe, ndlr] ont détruit un drone qui volait en direction de Moscou', a indiqué sur Telegram le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine. 'Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts, selon de premières informations'.

Selon le ministère russe de la défense, l'attaque a été conduite par Kiev et a été déjouée vers 04h30 locales. Les aéroports internationaux Domodedovo et Vnoukovo de Moscou ont été brièvement fermés aux départs et aux arrivées avant de reprendre leur activité.

Deux autres drones ont été 'détruits par la défense aérienne en service au-dessus du territoire de la région de Briansk', frontalière de l'Ukraine, a ajouté le ministère russe. Il n'a pas fait état de blessés ou de dégâts.

