Des eurodéputés d'extrême droite célèbrent la victoire de Trump

Musique et casquettes 'Make America Great Again': plusieurs eurodéputés d'extrême droite ont célébré la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, mercredi au Parlement européen à Bruxelles.

Dans une vidéo sur l'air de YMCA, des députés du groupe des Patriotes pour l'Europe se sont mis en scène dans les couloirs du Parlement, saluant un moment 'historique' qui montre 'la force d'un mouvement patriote'.

'Maintenant, il est temps pour nous en Europe d'emboîter le pas' aux Etats-Unis, ajoutent ces parlementaires du parti Vox en Espagne, de Fidesz en Hongrie ou du FPÖ autrichien, dont plusieurs arborent des casquettes trumpistes Make America Great Again.

Côté français, aucun élu du Rassemblement national, membre des Patriotes, ne figure sur cette vidéo. Une source interne évoque un manque de disponibilité pendant ce 'montage de dernière minute', alors que se tiennent les auditions des nouveaux commissaires européens en quête d'une confirmation à leurs postes.

Jour 'heureux'

Durant l'une de ces auditions, l'eurodéputé allemand Siegbert Frank Droese, membre de l'AFD, a profité d'une prise de parole pour souhaiter 'le meilleur' à Donald Trump en ce jour 'heureux'.

C'est 'formidable' qu'il soit élu, un 'bel exemple pour nos nations', a-t-il estimé, avec une casquette trumpiste rouge posée sur son pupitre.

'Affirmer l'Europe comme puissance'

La tonalité était bien différente au centre et à gauche. Après cette élection, 'nous devons plus que jamais affirmer l'Europe (comme) puissance', a lancé le centriste français Pascal Canfin (Renew), appelant à ne rien céder 'face au trumpisme et à ses clones qui veulent détruire l'Europe de l'intérieur'.

'L'élection de Trump place chaque dirigeant européen face à ses responsabilités', a jugé son compatriote de gauche Raphaël Glucksmann (Place Publique, PS). Il a appelé à un 'sursaut individuel et collectif', pour soutenir l'Ukraine notamment.

A la tête du PPE (droite), première force du Parlement, l'Allemand Manfred Weber a félicité Donald Trump. Selon lui, l'Europe doit 'protéger ses intérêts de manière souveraine et indépendante sans négliger une coopération transatlantique forte'.

'L'accent est désormais mis sur la construction d'une Union européenne de la Défense et d'un pilier européen solide de l'Otan', a plaidé M. Weber, alors que les dirigeants des institutions européennes redoutent un désengagement des Etats-Unis en Ukraine.

/ATS