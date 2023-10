Des manifestants pro-palestiniens à Genève huent le Conseil fédéral

'Restez à l'écart des conflits'. Des centaines de manifestants pro-palestiniens ont hué jeudi soir à Genève le Conseil fédéral après son annonce de mercredi sur le Hamas. Certains ont mis en doute les massacres perpétrés par le groupe islamiste samedi en Israël.

'Ne mettez pas le Hamas sur une liste de terroristes', a affirmé l'un des organisateurs devant les quelque 400 personnes rassemblées sur la Place des Nations. 'Tant qu'il y aura une occupation, la résistance en Palestine n'est pas du terrorisme', a-t-il ajouté, demandant au gouvernement de 'laisser la Suisse neutre'.

La veille, le Conseil fédéral avait estimé que ce mouvement devait être considéré sous cette appellation, une fois les questions juridiques réglées. Jeudi soir, le même organisateur a également mis en garde les candidats aux élections fédérales contre tout soutien à cette décision. Il a appelé les manifestants à voter en conséquence dans une dizaine de jours.

En dehors du volet suisse, la plupart des slogans étaient tournés vers l'Etat hébreu, dont des centaines de ressortissants et de soutiens s'étaient réunis mercredi soir sur la même place. 'Israël terroriste', 'Israël criminel', 'Stop aux massacres du peuple palestinien', scandaient les manifestants, parmi lesquels se trouvaient de nombreux jeunes, parfois accompagnés par des klaxons d'approbation des véhicules.

Très applaudi et présenté par les organisateurs comme un 'défenseur des droits humains', Hani Ramadan s'en est pris à ses habituelles proies, les gouvernements occidentaux et les médias. Et le directeur du Centre islamique de Genève de basculer dans un discours révisionniste sur les massacres de bébés, les remettant en cause.

'Où sont les preuves?', demandait avec les mêmes atours une pancarte d'une jeune femme. Des attitudes qui étaient toutefois isolées parmi les manifestants présents.

Accusant Israël de 'terrorisme d'Etat', d'autres pancartes demandaient de mettre un terme aux violations des droits humains contre les Palestiniens. Une jeune femme a elle demandé un 'Tribunal pénal international' contre les responsables israéliens de crimes.

/ATS