Des milliers de manifestants pour l'Ukraine à Berlin

Des milliers de personnes ont manifesté lundi à Berlin pour demander à l'Allemagne de maintenir son soutien à l'Ukraine, trois ans après le début de l'offensive russe contre ce pays. Des manifestations ont aussi eu lieu en Suisse.

'La Russie est un Etat terroriste', scandaient les manifestants, dont beaucoup portaient un drapeau ukrainien sur les épaules. Les participants ont défilé devant l'ambassade de Russie, avant de se rassembler devant la Porte de Brandebourg toute proche, illuminée aux couleurs bleue et jaune de l'Ukraine.

Sur les banderoles et affiches, les manifestants affichaient des slogans hostiles aux récentes ouvertures du président américain Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine: 'Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine', ou 'Pas de paix sous occupation russe', pouvait-on lire.

Avec les autres alliés européens de l'Ukraine, l'Allemagne - qui depuis trois ans a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens et a été l'un des plus importants soutiens de Kiev, après les Etats-Unis - a été déconcertée par la volonté de M. Trump d'envisager des négociations avec Moscou au détriment de Kiev, et par son hostilité à l'égard du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Thème de campagne

'Etant donné que les Etats-Unis retirent leur soutien et vu la situation politique en Allemagne, c'est d'autant plus important d'être aux côtés de l'Ukraine', a dit à l'AFP l'une des manifestantes, Katja Grote, 46 ans, qui travaille dans les relations publiques. Le conflit entre Kiev et Moscou ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais 'l'avenir de l'Europe et de chacun d'entre nous', a-t-elle ajouté.

Le soutien allemand à l'Ukraine a été un thème de campagne important en amont des élections législatives de dimanche, qui se sont conclues par la victoire des conservateurs de Friedrich Merz - soutien affiché de Kiev - et par la percée spectaculaire du parti d'extrême droite AfD, aux positions pro-Kremlin.

Le chancelier social-démocrate sortant, Olaf Scholz, est également un fervent soutien de l'Ukraine. Afin d'éviter tout conflit direct entre la Russie et l'Otan, il a cependant refusé de fournir à Kiev des missiles Taurus capables de frapper en profondeur le territoire russe. M. Merz, probable futur chancelier, s'est en revanche montré favorable à cette option.

Un débat qu'évoquaient lundi soir plusieurs pancartes dans la manifestation à Berlin, dont l'une réclamant simplement: 'des Taurus, maintenant'. Des manifestations ont aussi eu lieu en Suisse. Pas moins de 2000 personnes ont fait le déplacement à Zurich et 200 à Lausanne.

/ATS