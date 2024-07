Des pourparlers indirects sur le Soudan à Genève

Des délégations de l'armée soudanaise et des Forces de soutien rapide (FSR) sont à Genève pour des discussions indirectes sous l'égide de l'ONU. Ces pourparlers humanitaires ont démarré jeudi, a dit à Keystone-ATS la directrice de l'information de l'ONU à Genève.

L'émissaire du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, Ramtane Lamamra, mène cette approche avec chacune des parties au conflit. Ces discussions, conformément à deux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, doivent permettre de garantir une distribution d'assistance humanitaire à l'ensemble de la population soudanaise qui en dépend, dit la directrice de l'information, Alessandra Vellucci.

Elles doivent aussi aborder les possibilités de protéger les civils. Comme demandé par le Conseil de sécurité, des avancées doivent passer par des cessez-le-feu locaux.

Le Soudan fait face à un conflit entre généraux rivaux depuis plus d'un an. Plus de 18'000 personnes ont été tuées. Au total, environ 25 millions ont besoin d'aide humanitaire, un peu plus de la moitié de la population.

