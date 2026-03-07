Des tornades font au moins quatre morts dans le Michigan

Des tornades ont fait au moins quatre morts et plus de dix blessés vendredi dans l'Etat du ...
Des tornades font au moins quatre morts dans le Michigan

Des tornades font au moins quatre morts dans le Michigan

Photo: KEYSTONE/AP/Devin Anderson-Torrez

Des tornades ont fait au moins quatre morts et plus de dix blessés vendredi dans l'Etat du Michigan, dans le nord des Etats-Unis, ont rapporté les autorités. La gouverneure Gretchen Whitmer a activé un centre d'opérations d'urgence pour coordonner les secours.

Une personne a été tuée dans le comté de Cass, dans le coin sud-ouest de l'Etat, selon le shérif local qui a également fait état de 'plusieurs blessés'.

Selon la chaîne locale WTVB citant le shérif local, une autre tornade près d'Union City, dans le sud du Michigan, a fait trois morts et douze blessés.

La gouverneure de l'Etat, Gretchen Whitmer, avait activé vendredi soir un centre d'opérations d'urgence pour coordonner les secours en raison des intempéries dans le sud-ouest du Michigan.

/ATS
 

