Des tornades frappent deux villes en Californie

Une tornade a traversé une ville du sud de la Californie mercredi, déchirant des toitures et bringuebalant des voitures. L'hiver a été particulièrement violent dans cet Etat de l'Ouest américain.

La masse de vents tourbillonnants, habituellement observée dans les plaines du centre du pays, a parcouru Montebello, à quelques kilomètres de Los Angeles. 'La tornade a arraché le toit du bâtiment. Toutes les fenêtres des voitures ont été fracassées. Des voitures ont été détruites. C'était le chaos', a déclaré un commerçant à la chaîne locale KTLA.

Des vidéos montrent ce qui semble être des éléments de toiture tournant au-dessus de bâtiments industriels dans cette ville de plus de 60'000 habitants. Des images aériennes ont exposé l'étendue des dégâts: des trous dans plusieurs toits, des canalisations tordues et brisées et des voitures poussées hors de leurs places de stationnement.

Le service météorologique national, le NWS, a affirmé qu'il enquêtait sur l'événement, une 'faible tornade', ainsi que sur une autre s'étant produite à Carpinteria, près de 150 km à l'ouest. Cette autre tornade a 'endommagé environ 25 mobil-homes', a précisé le NWS.

140 km/h

Des estimations préliminaires de l'agence indiquent que les deux tornades comprenaient des vents allant jusqu'à près de 140 km/h.

'C'est une tornade assez considérable pour les normales [de la Californie], puisqu'elle a touché une zone habitée, a clairement causé des dégâts et a peut-être entraîné des blessures', a souligné le météorologiste Daniel Swain sur Twitter.

Les tornades se sont produites sur la fin d'une violente tempête de pluie et de neige qui a sillonné la Californie et provoqué des coupures de courant affectant des centaines de milliers de personnes. De vastes portions de l'Etat demeurent en état d'alerte aux inondations et une portion considérable du comté de Tulare, où se situe le parc national de Séquoia, est encore sous l'eau.

