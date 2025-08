Deux ministres ghanéens tués dans un accident d'hélicoptère

Les ministres ghanéens de la Défense et de l’Environnement ont été tués mercredi dans un accident d’hélicoptère, a annoncé la présidence. L’armée a signalé la disparition d’un appareil transportant trois membres d’équipage et cinq passagers, quelques heures plus tôt.

Le ministre de la Défense, Edward Omane Boamah, et celui de l’Environnement, Ibrahim Murtala Muhammed, figurent parmi les victimes du crash, dans le sud du pays, a précisé Julius Debrah, chef de cabinet du président John Mahama.

'Le président et le gouvernement adressent leurs condoléances et leur solidarité aux familles de nos camarades et des militaires tombés lors de leur service pour la Nation', a déclaré Julius Debrah.

Parmi les victimes figurent également Alhaji Muniru Muhammad, coordinateur adjoint de la sécurité nationale et ancien ministre de l’Agriculture, ainsi que Samuel Sarpong, vice-président du parti Congrès national démocratique (NDC) du président Mahama.

L’armée de l’air ghanéenne avait signalé plus tôt mercredi qu’un hélicoptère militaire avait disparu des radars.

/ATS