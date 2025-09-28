Deux morts et des blessés dans une église mormone dans le Michigan

Deux personnes ont été tuées et plusieurs blessées dimanche après qu'un homme a ouvert le feu en plein office dans une église mormone du Michigan, dans le nord des Etats-Unis, selon la police. Donald Trump a dénoncé 'une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens'.

Le suspect, Thomas Jacob Sanford, 40 ans, a été abattu par les forces de l'ordre 8 minutes après le début de l'attaque durant laquelle l'église, située dans la localité de Grand Blanc Township, a également été incendiée, a précisé la police, sans évoquer de mobile possible.

'Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux États-Unis', a lancé le président américain sur son réseau Truth Social. 'Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement !', a-t-il ajouté, moins de trois semaines après l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk.

D'après le chef de la police de Grand Blanc, William Renye, dix personnes ont été blessées et hospitalisées, dont deux sont mortes de leurs blessures. Sept étaient dans un état stable et une dans un état critique en fin d'après-midi.

'Nous pensons trouver d'autres victimes une fois que nous aurons sécurisé les lieux', avait dit le représentant des forces de l'ordre à la mi-journée.

A 10h25, le tireur présumé, originaire de la localité voisine de Burton, a percuté les portes de l'édifice au volant d'un véhicule, alors que 'des centaines de personnes' étaient à l'intérieur, a raconté William Renye.

Thomas Jacob Sanford a ensuite ouvert le feu 'avec un fusil d'assaut', avant d'être neutralisé par deux membres des forces de l'ordre, a-t-il poursuivi. Un important incendie a par la suite dû être éteint - 'allumé délibérément par le suspect', a estimé la police.

'Le FBI s'est immédiatement rendu sur place et dirigera l'enquête fédérale, tout en apportant son soutien total aux autorités locales et régionales', a déclaré Donald Trump.

'Mon mari a entendu des gens crier', a témoigné Dobbie Horkey, qui vit à moins de 200 mètres de l'église, auprès de l'AFP. 'J'ai entendu des coups de feu. Nous sommes tous rentrés chez nous et avons attendu. Puis les ambulances sont arrivées (...) et on nous a dit que le tireur était neutralisé (...) et maintenant, la fumée s'est répandue partout'.

Regain de la violence politique

'Prions pour les victimes et les premiers intervenants', a réagi le vice-président JD Vance sur X .

'Une telle violence dans un lieu de culte est bouleversante et effrayante. Je vous invite à vous joindre à moi pour prier pour les victimes de cette terrible tragédie', a commenté la ministre de la Justice, Pam Bondi, sur le même réseau.

Les Etats-Unis connaissent un net regain de la violence politique ces dernières années, y compris l'assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre, qui a encore fait flamber les tensions.

Sans en connaître immédiatement le mobile, la droite trumpiste a rapidement accusé la gauche américaine d'être responsable du climat de violence et parlé de 'terrorisme intérieur' de gauche.

Figure de la droite ultraconservatrice, M. Kirk s'appuyait sur ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump auprès de la jeunesse et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes sur la famille.

Tyler Robinson, inculpé pour son assassinat, est présenté par une large partie de la droite comme un tueur d''extrême gauche'. Le suspect avait dénoncé auprès de ses proches la 'haine' véhiculée, selon lui, par Charlie Kirk et utilisé des munitions gravées d'inscriptions à tonalité antifasciste.

L'attaque contre l'église mormone survient un mois après celle perpetrée fin août contre une église attenante à une école catholique de Minneapolis, dans le Minnesota (nord). Deux enfants avaient été tués et une vingtaine de personnes avaient été blessées.

