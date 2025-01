Devant Trump, une évêque l'exhorte à la « miséricorde »

L'évêque épiscopalienne de Washington Mariann Budde a exhorté mardi Donald Trump à faire preuve de 'miséricorde' pour ceux qui sont 'effrayés' à l'aube de son second mandat, notamment les migrants en situation irrégulière, ou les jeunes de la communauté LGBT+.

'Au nom de notre Dieu, je vous demande d'avoir de la miséricorde', a-t-elle déclaré en conclusion de son prêche devant un Donald Trump impassible.

Le nouveau président américain assistait à un service religieux à la cathédrale nationale de Washington dans le cadre des festivités autour de son investiture la veille.

'Il y a des enfants gays, lesbiennes, transgenres de familles démocrates, républicaines ou indépendantes, dont certains craignent pour leurs vies', a ajouté l'évêque de l'Eglise épiscopalienne - la confession anglicane aux Etats-Unis.

'Et les gens qui cueillent nos récoltes, qui nettoient nos bureaux, qui peinent dans les élevages de volaille et les abattoirs, qui font la plonge après que nous dînons dans les restaurants, et qui travaillent la nuit dans les hôpitaux', a-t-elle listé.

'Ils ne sont peut-être pas des citoyens, ou n'ont peut-être pas les bons papiers, mais la grande majorité des immigrants ne sont pas des criminels', a plaidé l'évêque devant Donald Trump, accompagné de sa famille et de son vice-président, J.D. Vance.

Le républicain a placé au coeur de sa campagne victorieuse la question de la lutte contre l'immigration clandestine. Il a promis lors de son discours d'investiture lundi que son administration allait rapidement 'commencer le processus de renvoi de millions et de millions de criminels étrangers d'où ils viennent'.

Il a également promis pendant sa campagne de mettre fin au 'délire transgenre' et a signé un décret exécutif affirmant que les Etats-Unis ne reconnaîtraient plus que 'deux sexes, masculin et féminin', définis à la naissance.

A son retour de la cathédrale, Donald Trump a déclaré à la presse que le service religieux aurait pu être 'bien meilleur'.

