Dix-neuf arrestations dans une opération contre la mafia turque en Italie

La police italienne a démantelé un réseau criminel dirigé par le chef présumé de la mafia turque, Baris Boyun. Dix-neuf personnes, dont le 'boss' présumé, ont été arrêtées en Italie, en Suisse, en Allemagne et en Turquie. La Confédération a participé à l'opération.

Interrogé par Keystone-ATS, l'Office fédéral de la police (Fedpol) a confirmé avoir pris part à l'opération. Les suspects sont accusés notamment d'être membres d'une association criminelle à visée terroriste, selon les agences de presse transalpines.

Ils sont aussi soupçonnés de possession d'armes et d'explosifs, de trafic de drogue international, de meurtre et d'encouragement à l'immigration illégale. Baris Bayun a été arrêté dans une maison de Viterbe, au nord de Rome, par une task force conjointe des forces de l'ordre italiennes et d'Interpol.

/ATS