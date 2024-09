Dizaines de frappes israéliennes sur le sud et l'est du Liban

Un média officiel libanais fait état de dizaines de frappes israéliennes sur le sud et l'est du pays. Un peu plus tôt lundi, Tsahal avait conseillé lundi aux citoyens libanais de 's'éloigner des cibles' du Hezbollah dans le sud du Liban.

Les frappes visant le mouvement islamiste vont 'se poursuivre dans un avenir proche' et celles-ci seront 'plus importantes et plus précises', selon l'armée israélienne.

L'agence ANI a indiqué que 'les avions de guerre ennemis avaient lancé (...) plus de 80 frappes aériennes en une demi-heure', visant des zones du sud du Liban, en même temps que 'des raids intenses dans la vallée de la Békaa', dans l'est du pays. Les correspondants de l'AFP dans le sud et l'est du pays ont fait état de frappes intenses.

/ATS