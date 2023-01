Documents confidentiels retrouvés dans la résidence privée de Biden

'Un petit nombre' de documents confidentiels datant de l'époque de la vice-présidence de Joe Biden ont été retrouvés dans sa résidence privée, à Wilmington, a indiqué jeudi la Maison Blanche.

A la suite de la découverte d'une dizaine de documents de ce type dans un ancien bureau du président américain, ses avocats ont passé en revue tous ses dossiers et ont retrouvé 'un petit nombre de documents supplémentaires datant de l'administration Obama-Biden et classés confidentiels', qui étaient dans le garage de sa résidence du Delaware et dans une pièce adjacente, selon un communiqué.

/ATS