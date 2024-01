Eboulement en Chine: mobilisation pour retrouver des survivants

Les secouristes sont mobilisés mardi en Chine pour retrouver les dizaines de personnes encore ensevelies après un glissement de terrain dans une zone montagneuse. Onze morts ont déjà été enregistrés, selon un média d'Etat.

Le drame s'est déroulé lundi au petit matin dans le village de Liangshui, dans la province du Yunnan (sud-ouest du pays). Il a touché 18 foyers et provoqué l'évacuation préventive de plus de 200 personnes.

Les équipes de secours sont désormais engagées dans une 'course contre la montre' pour retrouver les personnes disparues, par des températures négatives, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

'Les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies toute la nuit', a déclaré à l'agence un pompier, alors que le site du drame est recouvert de neige.

47 personnes ensevelies

Au total, 47 personnes avaient été ensevelies au moment du drame et onze ont déjà été retrouvées, toutes mortes, selon le dernier bilan humain établi lundi soir par les autorités et rapporté par Chine nouvelle.

Plus de 1000 secouristes ont été dépêchés sur les lieux, ainsi que des dizaines de chiens et quelque 120 véhicules, a précisé l'agence.

La masse de roches qui s'est effondrée 'mesurait environ 100 mètres de large et 60 mètres de haut, avec une épaisseur moyenne d'environ six mètres', a expliqué à Chine nouvelle Wu Junyao, le directeur du bureau des ressources naturelles et de la planification de Zhaotong, la ville qui a juridiction sur le village de Liangshui.

Le Yunnan est une province montagneuse, peuplée de nombreux groupes ethniques et qui fait partie des plus pauvres de Chine.

/ATS