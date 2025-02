Elections en Allemagne sous pression de l'extrême droite et Trump

Les Allemands ont commencé à voter dimanche pour des élections législatives. L'opposition conservatrice part largement favorite à l'issue d'une campagne bousculée par le retour au pouvoir de Donald Trump et dominée par l'essor de l'extrême droite.

Surveillé dans le monde entier, le scrutin intervient alors que la première puissance européenne voit son modèle de prospérité chamboulé.

Récession économique et menace de guerre commerciale avec Washington, remise en cause du lien transatlantique et du 'parapluie' américain sur lequel comptait Berlin pour assurer sa sécurité: c'est le 'destin' de l'Allemagne qui est en jeu, a dit samedi le chef de file des conservateurs Friedrich Merz.

Plus de 59 millions d'électeurs ont jusqu'à 18h00 pour élire leurs députés. Les premiers sondages sortie des urnes seront publiés dans la foulée.

Avec30% des intentions de vote, Friedrich Merz semble très bien placé pour devenir le prochain chancelier et donner un coup de barre à droite dans le pays, après l'ère du social-démocrate Olaf Scholz.

/ATS