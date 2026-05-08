Elections locales: percée de Reform UK, selon de premiers résultats

Les premiers résultats des élections locales en Grande-Bretagne confirment la montée en puissance ...
Elections locales: percée de Reform UK, selon de premiers résultats

Elections locales: percée de Reform UK, selon de premiers résultats

Photo: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Les premiers résultats des élections locales en Grande-Bretagne confirment la montée en puissance du parti anti-immigration Reform UK au détriment du Labour du Premier ministre Keir Starmer. Il vit son premier grand test électoral depuis son élection en juillet 2024.

Ces premiers résultats encore parcellaires des élections qui se sont tenues jeudi ne concernent que l'Angleterre, le dépouillement commençant tout juste au Pays de Galles et en Écosse.

Vendredi à 08h00 GMT (10h00 en Suisse), seules 40 des 136 collectivités locales anglaises avaient déjà livré leurs résultats. Ils montraient le parti de Nigel Farage, Reform UK, largement en tête avec plus de 350 sièges d'élus locaux conquis, contre 249 au Labour, soit une perte de 245 sièges dans ces collectivités, selon le décompte de la BBC.

Reform UK perce notamment dans plusieurs bastions travaillistes du nord de l'Angleterre et des Midlands (centre de l'Angleterre).

Au total, plus de 5000 sièges d'élus locaux étaient en jeu en Angleterre lors de ce scrutin, sur plus de 16'000.

Une défaite du Labour et une ascension de Reform ont été largement pronostiquées par les sondages. Pour le Labour, les résultats attendus dans l'après-midi pourraient être encore plus douloureux, avec la possible perte de son bastion gallois - qui serait une première depuis la création d'un Parlement au Pays de Galles en 1999. Le parti nationaliste de gauche Plaid Cymru y est donné légèrement en tête devant Reform UK, selon un sondage publié avant le vote.

En Écosse, les travaillistes redoutent aussi une lourde défaite qui les verrait arriver derrière Reform. Le Parlement écossais devrait cependant rester entre les mains du parti indépendantiste SNP, au pouvoir depuis 19 ans, selon les sondages.

La popularité de Keir Starmer a chuté après une série de faux pas, revirements et polémiques, suscitant en interne la tentation de le remplacer à Downing Street. L'immigration cristallise aussi le mécontentement de nombreux Britanniques, alors que le nombre de migrants clandestins arrivés par la Manche depuis 2018 frôle la barre des 200'000.

/ATS
 

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