Emmanuel Macron nomme François Bayrou Premier ministre

Le président français Emmanuel Macron a nommé vendredi le centriste François Bayrou comme Premier ministre. La gauche radicale a d'ores et déjà promis de voter la censure à l'Assemblée nationale, contrairement au Rassemblement national (RN).

'Le président de la République a nommé M. François Bayrou Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement', a annoncé l'Elysée dans un communiqué publié au terme de longues consultations pour trouver un successeur à Michel Barnier, renversé par les députés la semaine dernière, a annoncé l'Elysée.

Le patron du MoDem, premier allié du chef de l'Etat et figure du centre, aura la lourde tâche de former un gouvernement susceptible de survivre à la menace de censure d'une Assemblée nationale sans bloc majoritaire, et de faire adopter un budget dont la France est pour l'instant privée pour 2025.

La cheffe des députés insoumis Mathilde Panot a annoncé vendredi que sa formation voterait à l'Assemblée nationale la censure de François Bayrou, conformément à ce qu'avait promis LFI en cas de nomination d'un Premier ministre non-issu du Nouveau Front populaire.

'Deux choix s'offriront aux députés: le soutien au sauvetage de Macron ou la censure. Nous avons fait le nôtre', a écrit Mathilde Panot sur X. 'Nous déposerons une motion de censure', a ajouté le coordinateur du mouvement Manuel Bompard, en dénonçant un 'bras d'honneur à la démocratie'.

Le président du RN, Jordan Bardella, a de son côté indiqué qu'il n'y aurait 'pas de censure a priori'. 'Notre censure a priori aurait été engagée à l'encontre d'une personnalité issue de la gauche et issue de l'extrême gauche. Nous avions indiqué que nous étions prêts à ne pas censurer a priori une personnalité ou un profil qui serait issu de la droite et du centre', a-t-il expliqué devant la presse.

