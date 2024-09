Emmanuel Macron nomme Michel Barnier comme Premier ministre

Le président français Emmanuel Macron a nommé jeudi l'ancien ministre de droite et ex-commissaire européen Michel Barnier comme Premier ministre, a annoncé l'Elysée. Il lui a demandé de 'constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays'.

'Cette nomination intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le président s'est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement', a ajouté la présidence.

A 73 ans, M. Barnier devient le plus vieux Premier ministre de la Ve République. Il succède à Matignon à Gabriel Attal 35 ans, qui était, lui, le plus jeune. Il va devoir tenter de former un gouvernement susceptible de survivre à une censure parlementaire, pour mettre fin à la plus grave crise politique de la Ve République, 60 jours après le second tour des élections ui ont débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité.

/ATS