En Floride, Trump vante une croissance « explosive »

Donald Trump et Joe Biden ont fait campagne jeudi en Floride. Dans cet Etat-clé, le président américain s'est appuyé sur les derniers chiffres de croissance pour tenter de reprendre la main à l'approche d'un scrutin dont il n'est pas favori.

'Dans cinq jours, nous allons gagner la Floride, nous allons gagner quatre ans de plus!', a lancé, depuis Tampa, le président américain, coiffé d'une casquette rouge Make America Great Again. Fait rare: il était accompagné de sa femme Melania, qui a fait une brève allocution.

'C'est merveilleux d'être ici dans notre Etat', a-t-elle lancé, lunettes de soleil sur le nez. 'Une voix pour le président Trump est une voix pour une Amérique meilleure'.

Dès le début de son discours, le président américain a vanté la hausse, annoncée quelques heures plus tôt, de 33,1% du Produit intérieur brut au troisième trimestre (en rythme annualisé). 'Aucun pays n'a de chiffres comme ceux-là', a-t-il martelé, louant une 'croissance économique explosive' et promettant une année 2021 de tous les records.

'Tellement heureux que ce fantastique chiffre du PIB soit sorti avant le 3 novembre', avait-il tweeté un peu plus tôt. Mais ce chiffre, aussi spectaculaire soit-il, intervient après un plongeon tout aussi historique de 31,4% au printemps. Il a en outre été essentiellement soutenu par les aides généreuses versées par le gouvernement fédéral aux ménages et entreprises face à la pandémie, et qui ont désormais pour la plupart pris fin.

Deux styles de candidats

Deux styles de candidats, deux stratégies de campagne, deux approches radicalement différentes face à l'épidémie de coronavirus: les habitants du 'Sunshine State' ont assisté, à quelques heures d'intervalle, à un concentré de cette campagne 2020.

Le président américain, qui mobilise partout où il passe des foules importantes, le plus souvent peu soucieuses du port du masque et de la distanciation sociale, fait de la taille de ces rassemblements son principal atout de campagne.

A la moindre occasion il moque son adversaire, incapable selon lui de susciter un tel enthousiasme. Et il se montre désormais ouvertement ulcéré par l'attention trop grande accordée, à son goût, à ce virus qui a fait plus de 227'000 morts aux Etats-Unis.

'Coude-à-coude'

Nettement plus en retrait depuis le début de la campagne, Joe Biden, qui a peu quitté sa petite ville de Wilmington, dans le Delaware, met en avant la nécessité de respecter les consignes sanitaires et de donner l'exemple face à cette pandémie meurtrière.

'Le refus de l'administration Trump de reconnaître la réalité que nous traversons, alors que près de 1000 Américains meurent chaque jour, chaque jour, est une insulte envers chaque personne qui souffre du Covid-19 et chaque famille qui a perdu un être cher', a-t-il lancé mercredi.

En difficulté dans le Wisconsin et le Michigan, deux Etats qu'il avait remportés d'extrême justesse en 2016 face à Hillary Clinton, Donald Trump ne peut se permettre de perdre également la Floride s'il veut espérer un second mandat. Une victoire de Joe Biden dans ce grand Etat du Sud-Est, où les résultats devraient être annoncés assez tôt le soir du 3 novembre, pourrait mettre rapidement fin au suspense de la soirée électorale.

Or les deux septuagénaires sont au coude-à-coude dans cet Etat qui représente 29 voix au collège électoral, sur les 270 nécessaires pour décrocher la Maison Blanche. Selon le dernier sondage NBC News/Marist Poll, publié jeudi matin, Joe Biden dispose d'une légère avance sur le locataire de la Maison Blanche (51% contre 47%).

