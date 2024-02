Enfants ukrainiens: un comité de l'ONU cible une responsable russe

Le comité de l'ONU sur les droits de l'enfant demande à la Russie de mettre fin aux évacuations forcées d'enfants ukrainiens. Jeudi à Genève, il a souhaité une investigation russe pour crimes de guerre contre la commissaire aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova.

L'Ukraine accuse Moscou d'avoir acheminé sur son territoire environ 20'000 enfants depuis le début du conflit il y a deux ans, parlant de 'génocide'. La Cour pénale internationale (CPI) a lancé un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova pour 'déportation illégale'.

Il y a deux semaines devant le comité, la Russie avait nié toute évacuation forcée. Des déclarations qui n'ont pas convaincu les 18 experts indépendants, 'gravement préoccupés' par ces allégations.

Ils ne parlent pas de Vladimir Poutine, mais veulent que le mandat de la commissaire soit renforcé et conforme aux obligations internationales de la Russie. Plus largement, ils demandent à Moscou de collaborer avec la Commission d'enquête indépendante sur l'Ukraine et avec la CPI.

