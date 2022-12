Enquête sur un élu républicain au congrès qui a « embelli » son CV

La justice de l'Etat de New York a ouvert mercredi une enquête préliminaire sur les 'inventions stupéfiantes' d'un parlementaire fraîchement élu au congrès des Etats-Unis. Le républicain, poussé à la démission, a reconnu lundi avoir grossièrement menti sur son CV.

George Santos a ravi un siège aux démocrates lors des élections législatives de mi-mandat du 8 novembre pour la circonscription du comté de Nassau.

'Les nombreuses inventions et incohérences liées au parlementaire élu Santos sont tout simplement stupéfiantes', a tonné dans un communiqué relayé par la presse locale new-yorkaise la procureure pour le district de Nassau.

'Les habitants de Nassau et d'autres régions de la troisième circonscription doivent jouir d'un représentant honnête et responsable au congrès' à Washington, a ajouté la républicaine. 'Personne n'est au-dessus des lois et si un délit a été perpétré dans ce comté, nous le poursuivrons' en justice.

Goldman Sachs et Citigroup

M. Santos a avoué n'avoir jamais travaillé pour les grandes banques américaines Goldman Sachs ou Citigroup, ni détenir de diplôme universitaire de la New York University (NYU), contrairement à ce qu'il prétendait.

Ce fils d'immigrés brésiliens, né à Queens, un des cinq arrondissements de la ville de New York, a toutefois catégoriquement balayé l'idée d'abandonner le siège qu'il est censé occuper à partir du 3 janvier à la chambre des représentants. Il a déclaré au New York Post 'ne pas être un criminel'.

Ces mensonges sur plusieurs points de sa biographie ont été révélés en décembre par une enquête du New York Times. Plusieurs membres du parti démocrate ont appelé le chef de l'opposition républicaine Kevin McCarthy à organiser un vote pour exclure M. Santos s'il refuse de démissionner.

L'Etat de New York, plutôt favorable au parti démocrate et dirigé par la gouverneure de cette organisation de centre-gauche Kathy Hochul, a vu plusieurs sièges à la chambre des représentants basculer du côté républicain.

Le parti républicain va bénéficier d'une courte majorité à la chambre basse du congrès à Washington, mais les démocrates vont garder leur majorité au Sénat.

