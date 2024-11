Entrée en vigueur d'une trêve au Liban entre Israël et le Hezbollah

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur mercredi au Liban. Il doit interrompre le conflit après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement libanais armé.

La trêve est valable depuis 04h00 (03h00 en Suisse). Elle doit interrompre le conflit qui a contraint des dizaines de milliers de personnes en Israël et des centaines de milliers d'autres au Liban à fuir leur domicile.

Moins d'une heure avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, des bombardements ont visé la banlieue sud de Beyrouth, selon des images diffusées par AFPTV.

Au moins deux frappes ont été visibles sur les alentours de la capitale libanaise, peu après des appels à évacuer une zone au centre de Beyrouth et une autre dans sa banlieue sud par l'armée israélienne.

/ATS