Entrée en vigueur de l'accord de défense entre Pyongyang et Moscou

L'accord de défense entre la Corée du Nord et la Russie, scellant leur rapprochement dans le contexte de la guerre menée par Moscou en Ukraine, est entré en vigueur mercredi. Il oblige les deux États à fournir une assistance militaire 'sans délai' en cas d'attaque.

Le texte est entré en vigueur, lorsque les documents ratifiés, signés en juin par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine, ont été échangés à Moscou entre les deux pays, a indiqué mercredi l'agence nord-coréenne KCNA.

L'officialisation du traité intervient alors que les États-Unis et la Corée du Sud ont accusé la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, d'envoyer plus de 10'000 soldats pour aider la Russie à combattre l'Ukraine.

Selon les experts, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un souhaite acquérir des techniques de pointe auprès de Moscou et une expérience du combat pour ses troupes en retour.

Cet accord oblige les deux États à fournir une assistance militaire 'sans délai' en cas d'attaque contre l'autre et à s'opposer conjointement aux sanctions occidentales.

'Force motrice puissante'

Le mois dernier, les législateurs moscovites ont voté à l'unanimité en faveur de l'accord, qui a ensuite été signé par Vladimir Poutine. Pyongyang a déclaré qu'il avait été ratifié par un décret de M. Kim.

Le traité servira de 'force motrice puissante accélérant l'établissement d'un ordre mondial multipolaire, indépendant et juste, sans domination, soumission ni hégémonie', a déclaré KCNA. Des analystes ont suggéré que Pyongyang pourrait utiliser l'Ukraine pour réorienter sa politique étrangère.

En envoyant des soldats, la Corée du Nord se positionne au sein de l'économie de guerre russe en tant que fournisseur d'armes, de soutien militaire et de main-d'oeuvre et pourrait même contourner son allié traditionnel, son voisin et son principal partenaire commercial, la Chine.

La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leurs liens militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022. Les deux pays sont soumis à une série de sanctions de l'ONU, le premier pour son programme d'armement nucléaire et le second pour le conflit ukrainien.

M. Kim a déclaré la semaine dernière, lors d'une visite à Pyongyang du ministre russe de la défense, Andreï Belousov, que son gouvernement, son armée et son peuple 'soutiendraient invariablement la politique de la Fédération de Russie visant à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale'.

En juin, le président russe a qualifié l'accord de 'document révolutionnaire'.

