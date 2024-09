Eric Ciotti annonce quitter Les Républicains et sa présidence

Le député Eric Ciotti, que Les Républicains tentaient en vain d'exclure depuis son alliance avec le RN aux législatives, a annoncé dimanche qu'il quittait le parti et sa présidence, dans un entretien mis en ligne sur le site du Figaro.

'Il ne sera plus possible de travailler avec ceux qui sont dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais j'appelle tous les élus, parlementaires et militants à me rejoindre', a affirmé l'élu qui a lancé fin août son propre parti baptisé l'Union des droites pour la République (UDR).

/ATS