Espagne: la fin des incendies « se rapproche » (Protection civile)

La fin des incendies qui ravagent l'Espagne depuis deux semaines 'se rapproche', a déclaré samedi la directrice générale de la Protection civile à la télévision publique TVE. Les feux ont fait quatre morts et détruit des centaines de milliers d'hectares.

'Il ne reste plus grand-chose et la fin se rapproche', a estimé Virginia Barcones. 'Le sentiment général est celui d'une amélioration, d'une évolution favorable, que le pire est passé', a-t-elle insisté.

Toutefois, il reste selon elle '18 incendies de forêt actifs, dont 17 sont en 'situation opérationnelle 2'', c'est-à-dire qu'ils représentent un danger pour les personnes et les habitations. Des centaines de personnes et de nombreux villages sont toujours évacués, mais de nombreux habitants ont pu regagner leurs maisons au cours des dernières 24 heures.

Ces grands incendies ont touché toute la moitié ouest du pays, les régions de Galice, Castille-et-León et Estrémadure. Ils ont débuté au milieu d'une vague de chaleur qui a duré 16 jours, avec des températures de 40, voire 45°C.

/ATS