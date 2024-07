Est de l'Afghanistan: 47 morts dans de violentes tempêtes et pluies

Au moins 47 personnes ont été tuées et 350 blessées lundi lors de violentes tempêtes et pluies dans la ville de Jalalabad et ses environs, dans l'est de l'Afghanistan, ont annoncé mardi les autorités locales.

Un précédent décompte faisait état de 35 morts et 230 blessés, mais un responsable provincial avait prévenu que, vu la violence des tempêtes et des pluies, le bilan risquait de s'alourdir.

Annonçant ce nouveau bilan sur X, Saifullah Khalid, le responsable de l'Autorité de gestion des crises de Nangarhar, a ajouté que les tempêtes et précipitations avaient détruit 400 habitations, endommagé une soixantaine de pylônes électriques et de nombreuses récoltes dans cette province.

Quelque 150 personnes reçoivent toujours des soins à l'hôpital, a-t-il précisé.

Annonçant un bilan des morts inférieur, avec 'près de 40 tués', mais identique des blessés, un porte-parole du ministère de la Santé a expliqué que des organisations humanitaires internationales se coordonnaient pour venir en aide aux blessés et empêcher la propagation d'épidémies dans la région sinistrée.

Changement climatique

L'électricité n'était toujours pas totalement rétablie mardi dans la grande ville de Jalalabad, capitale de la province de Nangarhar, voisine du Pakistan.

L'Afghanistan, un pays très exposé aux effets du changement climatique, a enregistré récemment des crues catastrophiques, qui avaient notamment fait à la mi-mai au moins 66 morts dans la province de Faryab (nord) et 55 dans celle Ghor (ouest).

La province de Baghlan (nord) avait connu le 10 mai des crues subites extrêmement dévastatrices ayant fait au moins 300 morts et de très nombreux disparus, ainsi que des dégâts matériels considérables.

/ATS