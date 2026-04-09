Europe et Etats-Unis doivent avancer ensemble, selon Meloni

Les Etats-Unis et l'Europe traversent 'une période particulièrement difficile', a averti jeudi la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Elle dit vouloir 'maintenir unies les deux rives de l'Atlantique' tout en appelant l'Europe à renforcer son indépendance.

'Il est indéniable que nous traversons une période particulièrement difficile dans les relations entre l'Europe et les Etats-Unis', a analysé la cheffe du gouvernement italien, connue pour sa proximité avec le président américain Donald Trump, lors d'un discours de politique générale devant le Parlement.

L'indignation du président américain face au refus des alliés de l'Otan de participer à sa guerre contre l'Iran a fait craindre qu'il ne cherche à retirer les Etats-Unis de l'alliance militaire créée après la Seconde Guerre mondiale.

'Mais il est tout aussi indéniable que l'administration américaine actuelle a accéléré une trajectoire largement annoncée par les administrations précédentes (...): un désintérêt progressif pour l'Europe au profit de la compétition mondiale avec la Chine, faisant ainsi de l'Indo-Pacifique un axe géostratégique prioritaire', a-t-elle ajouté.

Giorgia Meloni, qui s'est souvent efforcée de jouer un rôle de médiatrice entre les positions européennes et américaines, a notamment plaidé pour 'la réalisation d'une autonomie stratégique équilibrée qui réduise progressivement nos dépendances' et 'en faveur d'une capacité de défense qui ne nous rende pas dépendants de nos alliés américains'.

'Ce que nous appelons l'Occident repose sur deux jambes: la jambe européenne et la jambe nord-américaine. Si les deux jambes ne se déplacent pas dans la même direction, l'Occident est voué à la paralysie, et, à terme, à l'insignifiance', a encore estimé la Première ministre italienne, élue en 2022 à la tête d'un gouvernement de coalition ultra-conservateur.

'Je continue de croire à la nécessité de travailler pour garantir l'unité de l'Occident', a poursuivi Giorgia Meloni, ajoutant: 'Nous sommes obstinément occidentaux'.

'Mais évidemment, pour rester ensemble, il faut être deux à le vouloir', a encore dit Giorgia Meloni, jugeant qu'il fallait être 'clair' dans la relation avec les États-Unis, alors que la Première ministre italienne est régulièrement accusée par son opposition de centre-gauche de complaisance envers la politique menée par l'administration Trump.

Giorgia Meloni a ainsi affirmé avoir clairement exprimé ses désaccords avec les États-Unis lorsqu'ils se sont manifestés, notamment sur la question des droits de douane, et avoir défendu l'importance de l'Otan.

En vertu d'accords anciens, l'Italie héberge certaines des principales bases américaines en Europe, mais leur utilisation pour des missions de combat doit être notifiée au gouvernement italien. Celui de Giorgia Meloni a refusé fin mars à des avions de combat américains d'atterrir sur la base de Sigonella, en Sicile, sans en préciser la raison.

/ATS