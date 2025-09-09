Explosions à Doha, Israël dit frapper le Hamas

Des explosions ont été entendues mardi à Doha, la capitale du Qatar, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Ils ont également vu de la fumée se dégager dans le ciel.

La police a bloqué l'accès au lieu des explosions, dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat.

Israël a affirmé de son côté avoir frappé 'de hauts responsables' du Hamas, sans préciser le lieu de l'attaque dans un premier temps.

'L'armée et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont mené une frappe ciblée contre des hauts responsables de l'organisation terroriste Hamas', dit l'armée dans un communiqué.

'Depuis des années, ces membres de la direction du Hamas dirigent les opérations de l'organisation terroriste, sont directement responsables du massacre brutal du 7-Octobre et ont orchestré et géré la guerre contre l'Etat d'Israël', ajoute ce communiqué.

Les explosions ont eu lieu dans un complexe abritant le Hamas, selon un journaliste de l'AFP à Doha.

Attaque 'lâche'

Le Qatar a affirmé que ces frappes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas et condamné une attaque 'lâche'. L'Iran pour sa part a dénoncé une 'violation flagrante' de la part d'Israël

Le Hamas n'a pas encore réagi.

Fin août, le chef de l'armée israélienne Eyal Zamir avait affirmé que son pays 'atteindrait' les dirigeants du Hamas se trouvant à l'étranger.

La semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné l'ouverture de négociations pour libérer tous les otages, quelques jours après l'aval donné par le Hamas à une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs (Egypte, Qatar et Etats Unis).

Selon des sources palestiniennes, elle prévoit la libération échelonnée des otages pendant une trêve initiale de 60 jours, en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Parallèlement, M. Netanyahu a donné son feu vert à une nouvelle offensive militaire pour prendre le contrôle de la ville de Gaza, considéré comme un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien.

/ATS