Feux en Australie: le Prince Harry évoque un écocide

La reine Elizabeth II a déclaré être 'très attristée' par les feux de forêt qui dévastent une large partie du sud de l'Australie, saluant le travail des secours qui sont sur la ligne de front. Le Prince Harry évoque lui un écocide.

'J'ai été très attristée d'apprendre les feux de forêt continus et leur effet dévastateur dans beaucoup de régions en Australie', a affirmé la monarque dans une déclaration publiée par Buckingham Palace samedi soir.

'Merci aux services d'urgence, et à ceux qui ont mis leur vie en danger pour protéger les communautés dans le besoin', a ajouté la reine de 93 ans, adressant sa sympathie aux Australiens, qui font partie du Commonwealth des Nations. La Reine s'est rendue en Australie en 2011, pays soumis au régime de la monarchie constitutionnelle et où elle est représentée par un Gouverneur général.

Son fils le Prince Harry, et son épouse Meghan, qui ont visité l'Australie l'an passé, ont aussi manifesté leur préoccupation pour le pays confronté à une situation d'urgence sans précédent. 'La crise environnementale globale a désormais été décrite comme 'écocide'. Il est facile de se sentir impuissant, mais il y a toujours une façon de contribuer', a indiqué le couple sur les réseaux sociaux.

Le bilan grimpe à 24 morts

Depuis le début de la saison des incendies en septembre, 24 personnes ont perdu la vie, après la mort d'un homme de 47 ans qui a succombé à une crise cardiaque mortelle alors qu'il tentait de protéger de l'incendie une propriété située au sud-ouest de la capitale Canberra, selon la police de Nouvelle-Galles du Sud, dimanche.

Des dizaines d'autres sont portées disparues, plus de 1500 maisons ont été réduites en cendres. Une surface équivalente à une fois et demie la Suisse a brûlé. Par ailleurs, le nombre d'animaux morts s'élèverait à 480 millions, dans le seul Etat de Nouvelle-Galles du Sud, selon une étude de l'Université de Sydney. Ce bilan pourrait être 'considérablement plus élevé', selon des spécialistes.

De nombreuses personnalités ont fait appel aux dons, et communiqué les montants de leurs donations. L'actrice oscarisée australienne Nicole Kidman a versé 500'000 dollars australiens (340'000 francs) tout comme la chanteuse américaine Pink, ont-elles fait savoir.

