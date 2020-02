Forces afghanes et américaines ciblées par des « tirs directs »

Des forces afghanes et américaines ont été la cible de 'tirs directs' dans la soirée de samedi dans l'Est de l'Afghanistan, a déclaré un porte-parole des forces américaines sur place. Il a fait état de plusieurs victimes.

Alors que la situation, dans le quartier général de Sherzad, restait confuse dans la soirée de samedi, des sources sécuritaires afghanes ayant requis l'anonymat ont indiqué à l'AFP qu'il pourrait s'agir d'au moins un soldat afghan qui aurait ouvert le feu sur les soldats américains, à l'intérieur de la caserne.

'Une équipe de forces américaines et afghanes en opération dans la province du Nangarhar a été la cible de tirs directs le 8 février', a déclaré le colonel américain Sonny Leggett, précisant que la situation était 'en cours d'évaluation'.

Une source sécuritaire locale a indiqué à l'AFP 'qu'un soldat afghan a ouvert le feu' sur des militaires US, en précisant que 'les tirs et combats ont continué pendant longtemps'. Plusieurs sources sécuritaires afghanes ont confirmé ces affrontements entre forces américaines et afghanes.

Pas de bilan officiel

Selon un responsable du gouvernement afghan, 'plusieurs hélicoptères ont atterri et décollé du quartier général, évacuant les victimes'. 'Nous ne savons pas s'il s'agit d'un clash ou d'une 'insider attack'', a-t-il précisé, sous couvert d'anonymat. Aucun bilan officiel n'a pour l'instant été diffusé.

Cet incident intervient alors que les talibans négocient depuis plus d'un an avec les États-Unis en vue d'un retrait des troupes étrangères d'Afghanistan, en échange notamment de garanties sécuritaires et d'une réduction des violences. En janvier, les insurgés ont transmis une offre de cessez-le-feu, à laquelle Washington n'a pas officiellement répondu.

En décembre, des talibans infiltrés dans l'armée afghane ont tué neuf soldats afghans dans le centre du pays. En juillet, un soldat afghan avait tué deux militaires américains en visite dans une base afghane à Kandahar dans le sud du pays.

L'année 2019 a été la plus meurtrière pour les forces américaines en Afghanistan depuis que les opérations de combats ont officiellement été suspendues fin 2014.

/ATS