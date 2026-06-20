France: 35 départements en vigilance rouge canicule, un record

L'escalade du thermomètre continue en France: l'organisme de météorologie a annoncé samedi avoir placé 35 départements 'en vigilance rouge canicule', plus haut niveau d'alerte, à partir de dimanche, jour de la Fête de la musique dans tout le pays.

Météo-France précise que c'est un nombre record de vigilance rouge canicule. Le précédent était de 20 départements les 24 et 25 juillet 2019.

'Les très fortes chaleurs s'installent durablement sur le pays', souligne l'institut dans son bulletin de 16h00, qui a par ailleurs placé 45 autres départements en vigilance orange.

La vigilance rouge concerne notamment une large partie centre et ouest de la France à compter de dimanche midi.

Pour cette zone allant de la région parisienne au sud-ouest, Météo-France prédit un 'épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle, similaire à celle des canicules de juillet 2019 et août 2003, mais de durée encore incertaine'.

Ce dispositif de vigilance canicule a été créé en 2004, une an après la canicule de 2003, qui a fait près de 15'000 morts en France.

'Le niveau de vigilance rouge correspond à une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique, et présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population et des impacts sociétaux', selon Météo-France.

Selon un décompte de l'AFP basé sur les estimations de population dans les départements cités dans le dernier bulletin en date de Méteo-France, cette vigilance rouge concernera plus de 26 millions de personnes. Au total, 53 millions de Français seront concernés par les vigilances rouge et orange.

'En cours d'après-midi de ce samedi et jusqu'en soirée, des orages localement violents concernent' dans l'est du pays et de la région parisienne, ajoute Météo-France dans son bulletin.

Canicule prolongée

Dimanche, 'les 39 à 40°C sont souvent atteints' dans le sud-ouest, en région parisienne et en Bourgogne (est). 'Les 41°C pourront être atteints par endroits', prévient l'organisme.

Lundi, le mercure pourrait encore grimper et 'la température moyenne sur l'Hexagone (indicateur thermique) pourrait atteindre le niveau de la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus', indique Météo-France.

Du fait des fortes chaleurs, la consommation d'alcool pour la Fête de la musique dimanche sera interdite dans les départements qui seront placés en vigilance rouge canicule et 'consigne est donnée' de ne pas en proposer dans les évènements organisés par l'Etat, a annoncé le gouvernement, qui a activé une cellule interministérielle de crise.

Cette canicule prolongée, liée au changement climatique et qui a débuté jeudi, bouscule le pays, contraignant entre autres les écoles ou chantiers à s'adapter, voire à fermer.

La ville de Paris a par exemple décidé d'ouvrir ses parcs et jardins nuit et jour.

L'Europe voit aussi rouge. Une nouvelle vague de chaleur doit débuter au Royaume-Uni ce weekend avant un pic prévu lundi et mardi, selon l'agence météorologique Met office.

En Espagne, les autorités ont lancé une alerte concernant une vague de chaleur extrême qui devrait toucher la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares à partir de dimanche.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.

La chaleur a coûté la vie à quelque 5700 personnes en France en 2025 après 3700 l'année précédente, selon des estimations de l'agence Santé publique France. Les trois quarts des décès concernent des plus de 75 ans.

/ATS