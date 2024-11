Frappes israéliennes dans la région d'Alep, selon Sana

L'agence officielle syrienne Sana a fait état samedi de plusieurs militaires blessés dans des raids aériens israéliens près d'Alep (nord). L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) indique que ces frappes ciblaient des installations militaires.

'L'armée israélienne a lancé une agression aérienne depuis le sud-est d'Alep, visant un certain nombre de sites dans la campagne d'Alep et d'Idleb, ce qui a fait un certain nombre de blessés parmi les soldats et pertes matérielles', a indiqué Sana, citant une source militaire.

Les frappes ont eu lieu vers 00h45 (23h45 heure suisse), selon l'agence.

Depuis le début de la guerre civile en 2011 en Syrie, Israël a conduit des centaines de frappes sur le pays voisin visant l'armée syrienne et des groupes soutenus par Téhéran, dont le Hezbollah, déployés en soutien aux forces gouvernementales syriennes.

La cadence de ces frappes a augmenté ces dernières semaines.

/ATS