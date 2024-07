Fusillade à Grandson en 2020: 30 ans de réclusion requis

L'auteur du double homicide de Grandson (VD) en 2020, dans un deal de drogue qui avait mal tourné, risque 30 ans de prison. C'est la peine qui a été requise à l'encontre de ce Français, jugé mercredi par les assises du Doubs à Besançon.

L'avocate générale, Margaret Parietti, a souligné dans son réquisitoire que 'chaque tir était voulu, destiné à une victime, visant un organe vital, touchant toutes les victimes au niveau de la tempe ou de la tête'.

La magistrate a réclamé 30 ans de réclusion assortie d'une mesure de sûreté de 15 ans et d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans à l'encontre de ce Français de 25 ans. Le prévenu est poursuivi pour assassinat et tentative d'assassinat et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu mercredi dans la soirée.

/ATS