Gaza: Trump appelle les négociateurs à « avancer rapidement »

Le président américain Donald Trump a appelé les négociateurs d'Israël et du Hamas à 'avancer rapidement' lors des pourparlers prévus lundi en Egypte pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il juge 'très positives' les discussions engagées avec le mouvement palestinien.

'Des discussions très positives ont eu lieu ce week-end avec le Hamas et des pays du monde entier afin de libérer les otages, mettre fin à la guerre à Gaza, mais, surtout, enfin instaurer la paix tant attendue au Moyen-Orient', a déclaré le président américain dimanche soir sur son réseau social Truth Social.

'On m'a dit que la première phase devrait être achevée cette semaine et je demande à tout le monde d'avancer rapidement', a-t-il ajouté au sujet des pourparlers de lundi. Il a dépêché en Egypte son émissaire Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner.

Le plan américain à la base des négociations prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre 2023, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du mouvement islamiste.

Mécanisme d'un cessez-le-feu

Le Hamas a affirmé sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin à deux ans de guerre à Gaza et de procéder à un échange 'immédiat' d'otages et de prisonniers avec Israël. Il n'a cependant pas mentionné la question de son désarmement, un point-clé de la proposition, affirmant qu'il entendait participer à toute discussion sur l'avenir de Gaza et insistant sur la nécessité d'un 'retrait total israélien'.

Le plan exclut toutefois tout rôle du Hamas 'dans la gouvernance de Gaza' et prévoit l'exil de ses combattants.

Le négociateur en chef du mouvement islamiste palestinien, Khalil Al-Hayya, est arrivé dimanche soir en Egypte à la tête d'une délégation. Les discussions doivent débuter sur 'les mécanismes d'un cessez-le-feu, le retrait des forces d'occupation et un échange de prisonniers', a indiqué le Hamas.

Les réunions prévues lundi seront les premières auxquelles participe Khalil Al-Hayya depuis qu'Israël l'a pris pour cible, ainsi que d'autres dirigeants du Hamas, lors de frappes sur Doha le mois dernier.

La délégation israélienne partira, elle, pour Charm el-Cheikh lundi, selon le bureau du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Ce dernier affirme soutenir le plan Trump, tout en précisant que son armée se maintiendra dans la majeure partie de la bande de Gaza, qu'elle contrôle aujourd'hui à 75% environ.

/ATS