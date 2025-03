Gaza: au moins 10 morts dans de nouvelles frappes jeudi

Au moins dix personnes ont été tuées et plusieurs blessées tôt jeudi matin dans des frappes israéliennes sur le territoire palestinien. C'est le troisième jour consécutif de raids après une reprise massive des bombardements israéliens dans la nuit de lundi à mardi.

'Au moins 10 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des frappes aériennes israéliennes qui ont visé six maisons à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, tôt jeudi matin', a déclaré le porte-parole de la défense civile.

/ATS