Gaza: des « problèmes de neutralité persistent » à l'UNRWA

L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) dans la bande de Gaza a des 'problèmes persistants de neutralité' politique. Mais Israël doit encore fournir la 'preuve' que ses membres sont liés à des 'organisations terroristes', pointe lundi un rapport.

L'UNRWA demeure 'irremplaçable et indispensable pour le développement humain et économique des Palestiniens', souligne ce groupe indépendant, présidé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna et chargé par le secrétaire général Antonio Guterres d'une mission d'évaluation de la 'neutralité' de l'UNRWA.

/ATS