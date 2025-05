Gaza: huit morts dans une frappe israélienne

La défense civile de la bande de Gaza a annoncé mercredi la mort de huit personnes dans une frappe aérienne israélienne nocturne sur le nord du territoire palestinien assiégé. Le raid visait la maison d'un caméraman local.

Rompant une trêve de deux mois, Israël a repris son offensive à la mi-mars sur la bande de Gaza et a intensifié ses opérations militaires le 17 mai, dans le but affiché d'anéantir le Hamas, libérer les derniers otages restant et prendre le contrôle du territoire.

L'attaque des commandos du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles. Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 57 restent retenues dans Gaza, dont au moins 34 sont mortes, selon les autorités israéliennes.

Plus de 53'939 Gazaouis, majoritairement des civils, ont été tués par la campagne de représailles militaires israéliennes, selon des données du ministère de la santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.

