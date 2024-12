L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé mercredi à une très large majorité un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. Un appel symbolique rejeté par Israël et les Etats-Unis.

La résolution adoptée par 158 voix pour, 9 contre et 13 abstentions exige 'un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent' ainsi que 'la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages', une formulation similaire au texte bloqué fin novembre au Conseil de sécurité par un veto américain.

/ATS