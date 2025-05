Gaza: l'armée israélienne dit intensifier son offensive

L'armée israélienne a annoncé samedi avoir entamé des 'frappes d'envergure' à Gaza dans le cadre des 'étapes initiales' de l'intensification prévue de son offensive sur le territoire palestinien. Les bombardements ont fait plus de 300 morts ces trois derniers jours.

'Au cours de la journée écoulée, l'armée israélienne a lancé des frappes d'envergure et transféré des forces pour prendre le contrôle de zones de la bande de Gaza. Cela s'inscrit dans le cadre des étapes initiales de l'opération 'Chariots de Gideon' et de l'expansion de l'offensive dans la bande de Gaza, dans le but d'atteindre tous les objectifs de la guerre, y compris la libération des otages et la défaite du Hamas', a déclaré l'armée sur les réseaux sociaux.

/ATS