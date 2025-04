Gaza: la Défense civile annonce 11 morts, dont des enfants

La Défense civile palestinienne a annoncé mercredi la mort de onze personnes dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes.

'Nos équipes ont transféré à l'hôpital al-Chifa de la ville de Gaza dix martyrs et plusieurs blessés, dont un certain nombre d'enfants et de femmes, à la suite du ciblage de la maison de la famille Hassouna', a déclaré à l'AFP le porte-parole de cette organisation de secours, Mahmoud Bassal.

Il a précisé que la frappe avait eu lieu 'à l'aube' dans le quartier d'al-Tuffah, au nord-est de la ville de Gaza. Sollicitée par l'AFP à propos de cette frappe, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat.

Une fillette a aussi été tuée dans le bombardement d'une maison à l'ouest de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien.

L'armée israélienne a annoncé plus tôt mercredi avoir tué 'l'adjoint principal du commandant de la brigade de Gaza du Hamas' quelques jours auparavant dans le centre du territoire palestinien. L'homme, présenté dans un communiqué comme Mahmoud Ibrahim Hassan Abou Hisirah, est impliqué d'après l'armée dans l'attaque du 7-Octobre, ainsi que dans une attaque de 2014 sur des soldats israéliens.

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a rappelé mercredi que la 'politique d'Israël à Gaza' était 'claire et sans équivoque', et visait à 'la défaite future du Hamas' et 'la libération de tous les otages'. 'Si le Hamas continue à refuser (de les libérer, ndlr), les opérations s'intensifieront', a-t-il dit.

Israël a repris ses bombardements sur la bande de Gaza le 18 mars, mettant fin à une trêve de deux mois avec le Hamas. La guerre a été déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre 2023.

Le ministère de la Santé des autorités du Hamas a indiqué mardi qu'au moins 1630 Palestiniens avaient été tués depuis la reprise de l'offensive par Israël, portant à 51'000 le nombre de morts depuis le début de cette guerre.

Les efforts en vue de restaurer le cessez-le-feu sont jusqu'à présent restés vains. Le Hamas dit avoir reçu et examiner une proposition israélienne reçue par l'intermédiaire de médiateurs égyptiens sur une éventuelle trêve. Israël ne s'est pas exprimé sur le sujet.

