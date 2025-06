Gaza: membres de l'organisation humanitaire GHF tués par le Hamas

La Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par Washington et Israël mais critiquée par les ONG, a affirmé qu'au moins cinq de ses employés palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés mercredi par le Hamas. Les employés attaqués étaient palestiniens.

'Cette nuit, vers 22H00 [21h00 en Suisse], un bus transportant plus d'une vingtaine de membres de l'équipe de la Fondation humanitaire de Gaza [...] a été violemment attaqué par le Hamas', a déclaré l'organisation dans un communiqué.

'Nous sommes encore en train de faire le point, mais ce que nous savons est terrible: il y a au moins cinq morts, plusieurs blessés et nous craignons que certains membres de notre équipe aient été pris en otage', a-t-elle déploré.

La GHF est déployée depuis la fin mai dans le territoire palestinien, où elle affirme avoir distribué plus d'un million de repas.

Tirs meurtriers

Une série d'événements chaotiques et meurtriers ont eu lieu ces dernières semaines à proximité des sites gérés par cette société privée au financement opaque et qui possède une filiale non opérationnelle enregistrée à Genève.

Soutenue par les Etats-Unis et Israël, elle est accusée au sein de la communauté humanitaire de servir les objectifs militaires israéliens. L'ONU refuse de travailler avec la GHF en raison de préoccupations concernant ses procédés et sa neutralité.

La situation humanitaire est désastreuse dans le territoire palestinien, affamé par un blocus de plus de deux mois imposé par Israël, seulement très partiellement assoupli à la fin mai.

/ATS