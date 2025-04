Gaza: un enfant décédé après la mise à l'arrêt de l'hôpital al-Ahli

Une frappe israélienne a mis à l'arrêt dimanche l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans la bande de Gaza, provoquant selon l'OMS la mort d'un enfant, privé de soins, Israël affirmant avoir ciblé un 'centre de commandement' du Hamas, qui a rejeté l'allégation.

Un enfant est mort 'à cause de l'interruption des soins' dans l'hôpital al-Ahli touché, à Gaza-ville (nord), a annoncé en soirée sur X Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il s'agit de la première victime signalée après le raid, survenu au lendemain de l'annonce par Israël de l'extension de son offensive 'dans la plus grande partie' du territoire palestinien dévasté et assiégé.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, beaucoup d'hôpitaux, où trouvent abri des foules de déplacés, ont été endommagés ou mis hors service par des opérations israéliennes.

/ATS