Gaza: une vidéo montre les dernières minutes des secouristes tués

Une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'un secouriste tué par les Israéliens avec d'autres en mars à Gaza, selon le Croissant-Rouge palestinien, montre leurs ambulances aux signes clairement reconnaissables et gyrophares allumés avec le bruit de tirs nourris.

Le 23 mars, 15 secouristes et personnel humanitaire ont été tués par des tirs israéliens à Rafah, dans le sud de Gaza, selon le Croissant-Rouge palestinien et l'ONU qui a dénoncé une 'guerre sans limite' dans le territoire palestinien en proie à une guerre entre le Hamas et Israël.

Il s'agissait de huit membres du Croissant-Rouge palestinien, six membres de l'agence de défense civile de Gaza et d'un membre de l'ONU.

'Fosse commune'

Leurs corps ont été retrouvés le 30 mars enterrés sous le sable près de Rafah dans ce que le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) a qualifié de 'fosse commune'.

Lors d'une conférence de presse vendredi à l'ONU à New York, le vice-président du Croissant-Rouge palestinien, Marwan Jilani, a indiqué que la vidéo avait été filmée avec un téléphone portable par l'un des secouristes tués, retrouvé avec son corps.

L'armée israélienne nie

L'armée israélienne 'n'a pas attaqué (la moindre) ambulance au hasard' le 23 mars, a affirmé plus tôt cette semaine le porte-parole Nadav Shoshani, ajoutant que des soldats avaient ouvert le feu sur des 'véhicules suspects' tous feux éteints.

Mais sur la vidéo obtenue par l'AFP, on voit des ambulances circuler, phares et gyrophares allumés.

En réponse à des appels de civils

Selon le Croissant-Rouge palestinien, le convoi avait été dépêché en réponse à des appels d'aide de civils pris au piège des bombardements à Rafah.

La vidéo, apparemment filmée depuis l'intérieur d'un véhicule en mouvement, montre un camion de pompiers rouge et des ambulances circulant dans l'obscurité.

Les véhicules s'arrêtent ensuite à côté d'un autre sur le bord de la route, et deux hommes, l'un portant un uniforme d'ambulancier et l'autre un gilet de secouriste, en sortent.

Quelques secondes plus tard, des tirs nourris éclatent et l'écran devient noir.

'Pardonne-moi maman'

On entend ensuite l'ambulancier en train de filmer réciter la déclaration de foi, la 'shahada', traditionnellement prononcée par les musulmans avant la mort. 'Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son messager', répète-t-il sans arrêt, la voix tremblante de peur.

Les tirs nourris continuent et on l'entend dire: 'pardonnez-nous les gars, pardonne-moi maman car j'ai choisi cette voie, celle d'aider les gens'.

Il ajoute ensuite et à plusieurs reprises 'Dieu, acceptez mon martyre et pardonnez-moi'. Et juste avant la fin de la vidéo et alors que les tirs continuent, il dit: 'les juifs arrivent, les juifs arrivent', en référence aux soldats israéliens.

/ATS