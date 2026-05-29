Gel provisoire du fonds « anti-instrumentalisation » de Trump

Une juge fédérale américaine a gelé vendredi le fonctionnement du fonds d’indemnisation 'anti-instrumentalisation' ...
Gel provisoire du fonds « anti-instrumentalisation » de Trump

Gel provisoire du fonds

Photo: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Une juge fédérale américaine a gelé vendredi le fonctionnement du fonds d’indemnisation 'anti-instrumentalisation' créé par l’administration Trump. Ce fonds, doté d’environ 1,8 milliard de dollars, est suspendu dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

La juge interdit jusqu'à nouvel ordre au gouvernement toute action concernant ce fonds, y compris de l'alimenter financièrement ou d'en retirer de l'argent, ou d'examiner les demandes d'indemnisation. Un nouvel examen de la mesure est prévu le 12 juin.

Ce fonds, alimenté par de l'argent public, a un montant de 1,776 milliard de dollars, en référence à la date de la création des États-Unis. Il doit permettre d'indemniser des alliés de Donald Trump qui auraient, selon lui, été poursuivis ou condamnés de manière indue sous la présidence de son prédécesseur, Joe Biden. Cela concernerait notamment les assaillants du Capitole, le 6 janvier 2021, depuis lors graciés par Trump.

Cette initiative avait été critiquée par ses opposants démocrates, qui y voyaient la création d'une 'caisse noire' afin de rémunérer les alliés du président américain. Des voix du côté républicain s'étaient également opposées à ce fonds.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Iran attend des « actes » des USA, JD Vance évoque des « progrès »

L'Iran attend des « actes » des USA, JD Vance évoque des « progrès »

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 16:29

Plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur

Plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 16:15

ONU: les Etats et la tech doivent protéger les enfants en ligne

ONU: les Etats et la tech doivent protéger les enfants en ligne

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 10:05

Japon: baisse record de la population sur cinq ans

Japon: baisse record de la population sur cinq ans

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 06:03

Articles les plus lus

Japon: baisse record de la population sur cinq ans

Japon: baisse record de la population sur cinq ans

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 06:03

Une fusée de Blue Origin explose sur sa rampe de lancement

Une fusée de Blue Origin explose sur sa rampe de lancement

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 06:49

ONU: les Etats et la tech doivent protéger les enfants en ligne

ONU: les Etats et la tech doivent protéger les enfants en ligne

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 10:05

Plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur

Plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 16:15

Japon: baisse record de la population sur cinq ans

Japon: baisse record de la population sur cinq ans

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 06:03

Roumanie: un drone russe frappe un immeuble et fait deux blessés

Roumanie: un drone russe frappe un immeuble et fait deux blessés

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 06:09

Une fusée de Blue Origin explose sur sa rampe de lancement

Une fusée de Blue Origin explose sur sa rampe de lancement

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 06:49

ONU: les Etats et la tech doivent protéger les enfants en ligne

ONU: les Etats et la tech doivent protéger les enfants en ligne

Monde    Actualisé le 29.05.2026 - 10:05