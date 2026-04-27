Golfe Persique: Téhéran veut des « garanties crédibles » de sécurité

Le retour de la sécurité et de la stabilité dans le golfe Persique passe par des 'garanties ...
Golfe Persique: Téhéran veut des « garanties crédibles » de sécurité

Golfe Persique: Téhéran veut des

Photo: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL

Le retour de la sécurité et de la stabilité dans le golfe Persique passe par des 'garanties crédibles' pour l'Iran contre toute nouvelle attaque américano-israélienne, a déclaré lundi l'ambassadeur iranien à l'ONU. La session avait été convoquée par le Bahreïn.

Lors de la réunion à New York du Conseil de sécurité, des dizaines de pays ont condamné l'Iran pour son contrôle du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les exportations d'hydrocarbures des pays du golfe Persique vers le reste du monde.

S'adressant ensuite à la presse, l'ambassadeur iranien Amir Saeid Iravani a regretté que les critiques aient visé exclusivement l'Iran, sans mentionner le blocus naval décrété par Washington.

'Les États-Unis agissent comme des pirates et des terroristes, ciblant les navires commerciaux par la coercition et l'intimidation, terrorisant les équipages, se saisissant illégalement des navires et prenant des membres d'équipage en otage', a-t-il déclaré.

'Pourtant, parmi ceux qui ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité de la navigation internationale, personne lors de la réunion d'aujourd'hui n'a osé évoquer ni condamner ces actes terroristes', a-t-il ajouté.

/ATS
 

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