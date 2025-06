Guerre Iran-Israël: les derniers développements

Voici les derniers développements samedi, au neuvième jour de la guerre entre l'Iran et Israël, marqué par une affirmation israélienne selon laquelle le programme militaire nucléaire iranien aurait été retardé d'au moins deux ans.

'Deux ou trois ans' de retard pour une éventuelle bombe iranienne

Israël estime avoir 'déjà retardé d'au moins deux ou trois ans la possibilité' pour l'Iran de disposer de la bombe atomique, a déclaré le ministre des affaires étrangères israélien Gideon Saar dans un entretien au journal allemand Bild publié samedi, jugeant le résultat de l'offensive israélienne 'très significatif'.

'Campagne prolongée'

Israël doit se préparer à une 'campagne prolongée' contre l'Iran, a déclaré le chef d'état-major de l'armée israélienne Eyal Zamir dans un message vidéo adressé aux 'citoyens d'Israël', appelant la population à se préparer à 'des jours difficiles'.

Négocier 'sans attendre'

L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont exhorté l'Iran à négocier 'sans attendre l'arrêt des frappes' israéliennes, après une rencontre à Genève avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Ils ont appelé Téhéran 'poursuivre les discussions avec les Etats-Unis' sur son programme nucléaire.

'Deux semaines'

Le président américain Donald Trump, qui s'était donné jeudi 'deux semaines' pour décider d'une éventuelle participation militaire des Etats-Unis aux frappes contre l'Iran, a affirmé vendredi que cette date butoir était un 'maximum' et qu'il pourrait prendre sa décision avant. 'L'Iran ne veut pas parler à l'Europe. Ils veulent nous parler à nous. L'Europe ne va pas pouvoir aider sur ce sujet', a-t-il déclaré.

Pas de diplomatie avant l'arrêt de 'l'agression'

M.Araghchi a affirmé, lui, que son pays était prêt à 'envisager' un retour à la diplomatie avec les Etats-Unis 'une fois l'agression' israélienne 'stoppée'.

'Nous sommes favorables à la poursuite des discussions avec l'E3 (Allemagne, France, Royaume-Uni Ndlr) et l'Union européenne', a-t-il néanmoins dit.

Iran: 657 morts selon une ONG

Au moins 657 civils et militaires ont été tués et plus de 2000 blessés en Iran par les frappes israéliennes depuis le 13 juin, selon l'organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) basée aux Etats-Unis.

Explosions à Téhéran

Plusieurs explosions ont été entendues vendredi soir à Téhéran. Les défenses anti-aériennes ont été activées selon un média iranien.

L'armée israélienne a annoncé plus tôt avoir visé des lanceurs de missiles dans le sud-ouest de l'Iran, et frappé des cibles à Téhéran, Ispahan (centre) et dans l'ouest du pays.

Inspections 'incontestables'

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a assuré que son organisation pouvait 'garantir', par un système d'inspections 'incontestables', que l'Iran ne pourrait pas développer l'arme nucléaire.

'Une solution diplomatique est possible si la volonté politique est là. Des éléments d'un accord ont été discutés', a-t-il dit.

19 blessés à Haïfa

L'hôpital Rambam de Haïfa a annoncé avoir pris en charge 19 blessés, dont un dans un état grave, après des tirs de missiles iraniens sur cette ville du nord d'Israël.

Un 3e porte-avions américain vers le Moyen-Orient

L'USS Gerald Ford, le dernier-né des porte-avions américains, va prendre la semaine prochaine la route de l'Europe, a annoncé un responsable de la Marine, qui place ainsi un troisième porte-avions à proximité du Moyen-Orient.

/ATS