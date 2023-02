Guterres souligne « la possibilité réelle » d'avancer vers la paix au Yémen

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le conseiller fédéral Ignazio Cassis ont appelé à Genève à restaurer et étendre la trêve au Yémen. La possibilité est 'réelle' d'avancer cette année vers la paix après près de 10 ans de conflit, a dit le premier.

Les Yéménites 'méritent notre soutien', a affirmé lundi M. Guterres, au début d'une conférence de donateurs sur leur pays, coorganisée par l'ONU, la Suisse et la Suède. Il appelle à la fois à renouveler et étendre la trêve qui avait été observée pendant six mois, tout en avançant dans le processus politique facilité par son émissaire.

'Il faut une cessation totale des hostilités', a même renchéri de son côté le conseiller fédéral. 'La trêve a montré qu'un Yémen différent est possible'. Et M. Cassis d'ajouter lui aussi qu'il est 'plus important' qu'auparavant encore de soutenir la population.

M. Guterres a demandé de réduire les difficultés administratives pour l'aide humanitaire dans ce pays. Il souhaite encore que les parties, surtout les rebelles Houthis dans le nord, réduisent les restrictions d'accès.

Grâce à l'assistance auprès de 11 millions de personnes l'année dernière, le nombre de celles qui sont au bord de la famine a pu être ramené de plus de 150'000 à presque aucune. Près de deux millions en moins ont fait face à une malnutrition sévère aigüe.

Enveloppe suisse similaire

De son côté, parmi les avancées observées l'année dernière, M. Cassis a relevé que des milliers de personnes ont pu être soignées dans d'autres pays. Pour autant, M. Guterres et lui ont tous deux alerté sur une situation qui reste encore très difficile.

L'ONU et ses partenaires ont besoin de 4,3 milliards de dollars au total pour aider près de 18 millions parmi les 21 millions de personnes qui dépendent de l'assistance humanitaire, deux tiers de la population. La Suisse a annoncé lundi une contribution similaire à celle des années précédentes, de 14,5 millions de francs. Auxquelles s'ajoutent toutefois deux millions pour l'économie yéménite.

L'année dernière, les organisateurs s'étaient montrés extrêmement déçus par le manque de financement promis lors de la même réunion, dans un environnement affecté par la pandémie et la situation sécuritaire pour les enveloppes des différents Etats. Au total, plus de deux milliards de francs avaient malgré tout alimenté l'aide humanitaire pendant l'année au Yémen.

Au total, des dizaines de milliers de civils ont été tués ou blessés en raison du conflit. Et des millions de personnes ont été déplacées, selon l'ONU.

/ATS